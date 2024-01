Simão Sabrosa pediu a companheira, Vanessa Rebelo, em casamento este sábado, dia 20 de janeiro.

Num vídeo que o casal destacou no Instagram, partilharam imagens do momento em que Vanessa disse "sim" e ficaram noivos.

"Que venha mais um capítulo neste livro que é tão nosso. Amei a cumplicidade destes três meninos/homens da minha vida. Juntos criaram e preparam uma surpresa linda. Uma história bonita para vos contar mais tarde…", escreveu Vanessa Rebelo.

O casal tem um filho em comum, o pequeno Simão.

De recordar que Vanessa Rebelo manteve anteriormente uma relação com Bruno Aguiar, com quem tem em comum o filho Rodrigo. Por sua vez, Simão Sabrosa esteve casado com Filipa Valente, com quem tem dois filhos, Martim e Mariana.

