Ainda a recuperar da cirurgia que fez em abril, e depois de tantos dias em isolamento social por causa da pandemia da Covid-19, Sílvia Rizzo decidiu fazer praia, por "uma hora".

Um momento que a atriz fez questão de partilhar com os fãs, destacando que está a ter uma boa recuperação da operação que fez à coluna.

"Uma hora de praia ao fim de tanto tempo e de tanta coisa que me aconteceu, acho que foi uma pequena recompensa! Ainda com muito cuidado, apesar de estar numa excelente recuperação", escreveu na legenda de uma fotografia que publicou na sua página de Instagram, onde se mostra em biquíni, no meio da praia.

