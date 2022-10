Mãe de duas crianças, Pedro, de quatro anos, e Emília, de um, fruto do casamento com Iñigo Pérez, Sílvia Alberto contou como foi o dia em que trocaram as alianças.

Aconteceu pouco tempo depois do nascimento do primeiro filho e não era um momento de sonho para a apresentadora da RTP.

"Casei com o Pedro com três semanas", contou em conversa com Júlia Pinheiro, falando do filho.

A intenção inicial era casarem-se sozinhos, mas uma vez que o marido é espanhol, "o consulado espanhol pediu uma série de documentação, a conservatória também". "Ligaram-me e eu estava a entrar em trabalho de parto. Portanto, não pude casar. Casei três semanas depois. Eramos só nós, mas depois a conservatória pediu testemunhas e houve um núcleo de pessoas a quem liguei", relatou.

Sílvia Alberto acabou por ligar a amigas para serem testemunhas, o que "deixou a família mais chegada muito zangada".

"Se calhar hoje faria diferente porque na verdade não deveria ter ido ninguém", confessou no 'Júlia', da SIC.

A apresentadora recorda que foi para a conservatória atrasada, em pós-parto. "Quase que perdia o meu próprio casamento", disse, acrescentando que o look não foi nada planeado. Foi "com a primeira camisa que encontrou, com uns peixinhos dourados".

"E depois olhei para um casamento a sério que estava ao nosso lado, com uma noiva prestes a entrar, com a família muito bem vestida. O meu marido vinha com t-shirt também, mas ao menos ainda meteu um blazer. Tudo muito rápido. Arranjaram-me um boque à última hora, não estava previsto", continuou.

"Não pensava em casar. Fui pedida em casamento e pensei que se calhar era bonito. Foi porque sim. Não foi porque desejei imenso este casamento", partilhou. "É uma história que acabou por ser divertida, mas que deixou algumas pessoas descontentes", completou.

