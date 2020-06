Sílvia Alberto está grávida pela segunda vez, anunciou a própria nas suas redes sociais na noite deste domingo, dia 14.

A boa nova foi dada minutos antes de entrar em direto na gala do talent show 'Got Talent – Batalha dos Jurados', da RTP.

"Ohhhhh hoje já não vão comentar a minha barriguinha lisinha", escreveu na legenda de uma sequência de imagens nas quais a barriga se destaca no longo vestido azul.

Importa referir que Sílvia Alberto foi mãe pela primeira vez há um ano, do pequeno Pedro, fruto do casamento com o espanhol Iñigo Pérez.