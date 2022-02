Cristiano Ronaldo é o número 1 não apenas no futebol, como também no Instagram. Esta segunda-feira, 21 de fevereiro, o craque português alcançou o incrível número de 400 milhões de seguidores na rede social.

O jogador reagiu à conquista através de um vídeo que partilhou: "400 milhões. Uau! Que número! Agora sim posso dizer 'siiiiii'. É fantástico, que momento para mim. Sem vocês isto não seria possível. Do fundo do meu coração quero dizer obrigada. Continuem assim, vou partilhar a minha vida com vocês, porque merecem. Muito obrigada".

Para além de ser a pessoa mais seguida do planeta, Ronaldo é tem mais seguidores que todos os clubes da Premier League juntos, por exemplo.

Veja o vídeo em baixo.

