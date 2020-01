Sienna Miller pode estar noiva do companheiro Lucas Zwirner, com quem mantém uma relação desde janeiro do ano passado.

Os rumores surgiram depois da atriz, de 38 anos, ter sido vista com um anel suspeito no dedo anelar, com um diamante, em Nova Iorque, esta quinta-feira, dia 9 de janeiro.

Nas fotografias divulgadas pelo Daily Mail, a estrela de 'American Woman' exibe a peça enquanto está com a mão esquerda no casaco.

No entanto, importa referir que na gala dos Globos de Ouros, realizada no passado domingo, a artista não estava com o referido anel.

[Sienna Miller está noiva? Anel suspeito levanta rumores]© Reprodução - Daily Mail - skyler2018/backgrid

[Sienna Miller está noiva? Anel suspeito levanta rumores]© Reprodução - Daily Mail - skyler2018/backgrid

Leia Também: Emma Stone está noiva! Veja o anel de noivado