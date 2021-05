Depois de Maria João Abreu ter sido hospitalizada na passada sexta-feira, 30 de abril, a SIC decidiu adiar as gravações da sitcom 'Patrões Fora'.

Este fim de semana, o formato vai estar na mesma no ar, mas com um episódio especial dedicado à atriz - que integra o elenco ao lado de Noémia Costa, João Baião, José Raposo, Carlos Areia, Tiago Aldeia, Sofia Arruda e Natalina José.

Após o final do episódio de 'A Serra', esta sexta-feira, o canal anunciou os destaques deste sábado, 8 de maio, e disse: "À noite vai ter 'Patrões Fora' com grande carinho dedicado a Maria João Abreu para que recupere bem e depressa".

Recorde-se que Maria João sentiu-se mal no final da semana passada, no camarim do estúdio onde é gravada a novela 'A Serra'. Segundo o também ator João de Carvalho, a artista sofreu "dois aneurismas".

Maria João continua internada no Hospital Garcia de Orta, em Almada, e José Raposo afirmou que esta é "uma situação muito complicada", estando junto dos filhos neste momento tão delicado.

