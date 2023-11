aPelo 57.ª mês consecutivo, a SIC foi líder de audiências. A vitória no mês que terminou ontem foi assinalada por Daniel Oliveira durante a manhã desta quarta-feira, dia 1 de novembro, através das redes sociais.

O diretor de Programas da SIC começou por destacar que o canal aumentou a audiência e voltou a ser "a estação mais vista em Portugal".

De seguida, o também apresentador assinalou que a gala dos Globos de Ouro foi "o programa de entretenimento mais visto do mês", que "'Jornal da Noite' e “Primeiro Jornal” lideram de forma destacada as preferências do público em Portugal" e que "'Casa Feliz' foi o programa mais visto das manhãs", com o canal a liderar também "no período da tarde".

"Em novembro, mês em que celebramos três anos da nossa plataforma de streaming OPTO SIC, mantemos o compromisso de dar o nosso melhor em todos os nossos canais", fez notar ainda Daniel Oliveira na partilha que encontrará mais abaixo.