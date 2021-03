Mais uma batalha ganha pela SIC nesta 'guerra' pelas audiências. Depois da estação ter comunicado na sua conta de Instagram de que tinha sido a preferida dos portugueses neste domingo, dia 7, eis que agora partilhou que este foi o melhor domingo dos últimos quatro anos.

"A SIC alcança melhor domingo em 4 anos. Foi um dia de emoções fortes, grande animação e boa companhia… a sua!", lê-se numa publicação do Instagram.

Esta foi uma vitória ainda mais apreciada se se tiver em conta que foi também o dia da estreia do novo programa de Cristina Ferreira - 'All Together Now'.

Será que para a semana conseguirá repetir o feito com a estreia de 'Hell's Kitchen' sob o comando de Ljubomir Stanisic?

