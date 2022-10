As inscrições terminam no final do dia de hoje, 18 de outubro.

A SIC está à procura de uma nova atriz para a novela 'Sangue Oculto' e as inscrições terminam já hoje, dia 18 de outubro. A estação quer integrar na novela da noite uma menina entre os 10 e os 14 anos que sempre quis ser atriz. No site oficial do canal é possível encontrar o formulário deste casting feito em conjunto com a Dove. Carregue aqui para ter acesso ao formulário.