Já foi revelado o nome do próximo anfitrião do programa que ocupa as manhãs de sábado.

Já se sabe quem é que vai estar à frente da próxima transmissão do programa 'Estamos em Casa'. Desta vez, a SIC escolheu um jornalista muito conhecido no canal: Hernâni Carvalho. A informação foi avançada pelo próprio, através da sua página de Instagram. "Este sábado 'Estamos em casa' com os meus convidados", pode ler-se na publicação que fez na rede social esta quarta-feira, 5 de maio. Leia Também: Hernâni Carvalho deixa mensagem de apoio a Maria João Abreu