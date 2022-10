Foi através de uma publicação que fez no Instagram que Sérgio Rosado comemorou publicamente mais um aniversário da relação que vive com Andreia.

Junto de um vídeo com várias imagens do casal, incluindo fotografias de quando eram jovens e do dia em que casaram, o cantor escreveu: "Sempre a teu lado. 25 anos juntos".

De recordar que ambos são pais de Ian e Iara.