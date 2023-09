É já em novembro que chega à TVI a novela 'Cacau', que irá marcar o regresso de atores como Alexandra Lencastre e Diogo Amaral. Enquanto os espectadores esperam pela estreia, têm vindo a ser reveladas algumas imagens dos bastidores que vão servindo para 'abrir o apetite'.

Nessa linha, Sérgio Praia publicou esta quinta-feira, dia 28 de setembro, nas redes sociais, uma imagem das gravações, na qual surge ao lado de Paulo Pires, outro ator do elenco.

Os dois, como fica provado, irão contracenar juntos na nova trama de Queluz de Baixo, embora ainda não se conheçam mais detalhes sobre as suas personagens.

Vale lembrar que Sérgio Praia também participa na nova temporada dos 'Morangos com Açúcar', que estreia já no próximo mês, enquanto que Paulo Pires está em antena com a novela 'Queridos Papás'.

Veja abaixo a imagem mencionada.

