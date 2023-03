Quase duas semanas depois do nascimento do primeiro filho, João Paulo Sousa recorreu ao Instagram para partilhar um novo desabafo sobre os desafios que a experiência com a paternidade lhe trouxe.

"Ser pai. Muito mais difícil do que alguma vez me conseguiram explicar. Muito melhor do que alguma vez consegui imaginar", declarou.

Às suas palavras, o apresentador juntou uma nova fotografia na qual posa com o bebé Leonardo ao colo.

O menino, recorde-se, resulta do casamento de longa data do comunicador da SIC com Adriana Gomes.

