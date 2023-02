José Carlos Pereira separou-se de Inês de Góis em dezembro do ano passado mas nem isso o fez desistir do amor - muito pelo contrário.

Durante a conversa com Paula Neves no programa 'Conta-me', da TVI, o ator falou sem pudores sobre este sentimento.

"Ainda acredito no amor, cada vez mais. Sou um homem de emoções fortes e gosto de viver apaixonado. Há vários tipos de amor e acho que ele deve trabalhar-se todos os dias e cultivar-se", confessou.

Importa lembrar que José Carlos Pereira é pai de três meninos: Salvador, de seis anos, Tomás, de ano e meio e Afonso, de sete meses. O filho mais velho nasceu fruto da relação com Liliana Aguiar, já as duas crianças mais novos nasceram da relação com Inês de Góis.

