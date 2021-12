Perante o conturbado processo de divórcio, Kelly Clarkson brincou ao dizer que ficará "solteira para sempre". Palavras que surgem quando a artista falou sobre as possibilidades de viver um novo romance.

No episódio de 'The Kelly Clarkson Show', no início da semana, a artista confessou que tem problemas em ver "sinais de alerta" nos maus encontros.

"Sou sempre aquela pessoa que fica do género: 'Oh, não sei. Talvez eles estivessem a ter um dia mau'", disse.

E no momento em que Andy Cohen, o seu convidado, admitiu que tende a "cortar e fugir" quando vê um sinal de alerta num encontro, Kelly Clarkson brincou: "Devíamos sair juntos para eu deixar de ser assim".

Ainda a falarem dos encontros, o apresentador de 'Watch What Happens Live' revelou que gosta de beber um coquetel nesses momentos. No entanto, Clarkson não tem o mesmo hábito.

"Não sei. Acho que sou mais a pessoa que gosta de café. Não sei se ainda estou disposta a investir numa noite contigo", respondeu, na brincadeira. "Vou ficar solteira para sempre", acrescentou depois.

Recorde-se que Kelly Clarkson, de 39 anos, pediu o divórcio a Brandon Blackstock em junho de 2020, após quase sete anos de casamento. O juiz declarou a cantora legalmente solteira em agosto, mas o processo da separação continua de pé.

Leia Também: Kelly Clarkson terá de pagar pensão de quase 200 mil dólares a ex-marido