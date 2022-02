"Falemos bem. Falemos do bem. Do bem que fui recebida, da simpatia, atenção, do tempo que não esperei, do espaço impecavelmente higienizado, da forma educada e carinhosa - foi isso mesmo - com que cada pessoa com que me cruzei, me tratou". Foi com estas palavras que Iolanda Laranjeiro começou a recente publicação que fez na sua página de Instagram.

Uma publicação que serviu, sobretudo, para mostrar o momento em que recebeu a dose de reforço da vacina contra a Covid-19.

"Falemos bem deste país que tem tanta coisa menos boa e outras tantas melhores. Mesmo que não seja da cor política, do credo, dos hábitos e rotinas de tantos, deste e daquele. Falemos bem e do bem. Façamos o contrário do que os dias nos parecem pedir. Os dias e estes hábitos que cheiram a mofo em jeito velho do Restelo", disse.

"Sempre que me foco no melhor, o pior fica um bocadinho menor. Obrigada à equipa do pavilhão desportivo da Ajuda e a todos os que estão envolvidos no processo de vacinação. Por mim e por todos: obrigada", destacou.

"Vim reforçar a minha vacina, a minha vontade de deixar esta máscara, estas ganas quase insuportáveis de abraçar, beijar, suar frente a frente numa pista de dança. Quero a minha família e amigos todos na minha casa, as noites de conversas e partilhas sem fim, os abraços, os abraços, os abraços, os beijos, a pele com pele, os sorrisos rasgados sem mediação dos olhos", explicou.

"Vim proteger-me mais a mim e a todos os que amo. Vim dar mais um passinho (e umas dores no braço) ao amanhã que nunca mais chega, mas há-de chegar", rematou.

