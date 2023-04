Paulo Matos sempre sonhou ter uma família e por isso viveu uma fase difícil quando, ao fim de 23 anos, viu o seu primeiro casamento terminar.

"Na minha cabeça e no meu espírito era um projeto para a vida toda, era assim que idealizava", recordou, referindo que "era feliz".

"A vida dá muitas voltas e, a certa altura, houve uma situação em que apesar das afirmações mútuas serem vamos continuar e amamo-nos muito, o que é certo é que a vida estava partilhada", disse, "sem ser preconceituoso e sem julgar ninguém" pois, diz, "as culpas estão sempre em todo o lado".

"Havia uma situação em que o coração da minha ex-esposa estava muito dividido. Lutei muito por isso, utilizei e empreguei todas as armar, as forças", acrescentou, lembrando que não desistiu deste amor logo ao primeiro 'obstáculo'.

Paulo Matos confessou que foi ficando "muito deprimido" e acabou por terminar com o casamento. O ator sofreu muito com a separação.

"Às vezes o problema mais difícil de resolver quando estamos mal é sabermos profundamente que estamos mal. Nós não temos consciência", explicou, contando que foi sentindo-se "menos capaz de trabalhar, de se concentrar, de se dar plenamente".

A luta contra a depressão foi um dos temas principais da conversa que teve com Júlia Pinheiro, no programa 'Júlia', esta quarta-feira, dia 12 de abril.

"Precisei de ajuda e é muito importante as pessoas assumirem isso", acrescentou, referindo-se à terapia que necessitou de fazer após o divórcio.

"Muita tristeza, muito choro, muito abandono, muito choro nos ombros dos meus filhos também", partilhou.

Na altura da separação, a filha Susana ainda era menor, o que levou a que o divórcio tivesse de ir a tribunal. De referir que a filha mais nova foi adotada quando tinha um ano e dois meses.

"Os tribunais são um bocadinho cegos. [Senti preconceito porque era homem]. Há uma circunstância para a separação que é despoletada pelo lado de lá, mas se alguém olhar de fora diz que é o homem o culpado. O quê, houve outros interesses? Foi o homem que se portou mal. Houve infidelidade? Foi o homem... Imediatamente as coisas colam-se desta maneira", disse.

"As crianças precisam de proteção, de carinho, de ter estabilidade ao longo do dia... Então não pode ser com o homem, tem de ser com a mulher, com a mãe. E isso, felizmente, os meus filhos aceitaram que eu sempre fui muito 'mais mãe'. Não quero dizer isso, mas sempre fui pai e mãe em todos os sentidos porque essa foi sempre a minha vocação e a minha paixão", continuou, contando que os filhos "foram ficando consigo".

"Decido deixar a casa onde vivíamos, mas passados dois meses o meu filho mais velho veio viver comigo, mais tarde a minha filha do meio veio viver comigo, e depois a minha filha mais nova vem viver comigo", relatou.

Durante a entrevista, o ator foi surpreendido com uma emotiva carta do filho mais velho, Vasco, deixando Paulo Matos em lágrimas. Além disso, também recebeu um vídeo da filha Susana com uma ternurenta mensagem. Para ver este momento, clique aqui.

Atualmente, o filho Vasco tem 30 anos, a filha Diana tem 27 e Susana tem quase 24 anos.

Entretanto, Paulo Matos voltou a encontrar o amor e vive uma relação de quase uma década com Isabel Barahona, que também surpreendeu o ator com carinhosas palavras no 'Júlia'.

