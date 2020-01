Tyra Banks chamou a atenção para o lado obscuro do mundo na moda neste que é o seu 28.º ano a trabalhar na indústria. Um vídeo publicado no YouTube mostra a supermodelo, de 46 anos, a falar para a câmara como se se estivesse a dirigir a alguém que a tivesse magoado, assim nota a legenda da publicação.

"Há sempre alguma coisa. Era muito magra, depois muito gorda… Vejo que me segues nas redes sociais. Amaste-me? Em 1991? Queres falar sobre os anos 90? Então vamos falar", começou por dizer,

"Vamos falar sobre como passaste menos tempo comigo no inverno porque disseste que a minha pele parecia melhor no verão. Vamos falar sobre como tinha que misturar as cores da maquilhagem porque, se deixasse as pessoas que escolheste para mim o fizessem, pareceria uma nuvem cinza. E nem vamos começar a falar sobre o cabelo. Mudaste? Sim, porque tinhas de mudar", continuou.

Tyra Banks remata a mensagem com um apelo ao amor próprio, afirmando-se agora como uma mulher "sábia" e uma 'embaixadora' do amor próprio: "Todos os dias lutarei contra a opressão que faz as pessoas sentirem-se um lixo. Preparem-se que vamos ripostar".

