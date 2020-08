Kylie Jenner foi esta segunda-feira a aniversariante do dia. A famosa socialite completou 23 anos de vida e celebrou a data de uma forma bem diferente da habitual.

Deixando de lado a excentricidade e extravagância, que habitualmente caracterizam as suas festas, Kylie focou-se nas cores sóbrias para celebrar aqueles que aparenta ser o aniversário mais simples de sempre.

A empresária assinalou a data com uma fotografia onde mostra o look escolhido para a ocasião. Um vestido bege com o número 23 escrito em numeração romana.

"23! Obrigado, Deus por mais um ano. Pelas bênçãos e pelas lições ... estou aqui para tudo e muito grata a cada um de vocês", declarou a aniversariante.

Mais tarde, Kylie mostrou o bolo de aniversário escolhido para a ocasião. Um bolo que marcou, uma vez mais, pela simplicidade.

Ora veja:

