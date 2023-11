Ricardo Quaresma está sem clube desde 2022, mas recusa despedir-se já do futebol. Entretanto, e enquanto espera por um novo desafio nos relvados, o craque aceita participar em algumas iniciativas, com a mais recente a ser a do canal de YouTube intitulado Shoot for Love.

O 'mustang', como sempre foi conhecido, foi convidado pelos dinamizadores deste projeto a disfarçar-se de entregador de pizzas e a deslocar-se até um dos treinos do Grupo Desportivo Árvore, clube de Vila do Conde.

Quaresma começa por chegar ao relvado de capacete e a gritar 'quem pediu uma pizza?', acabando depois por mostrar a cara. Nesse momento, foi rapidamente identificado pelos atletas, que perceberam que tudo não passava de uma partida.

O atleta disputou depois um rápido jogo com o plantel e provou que continua em forma. A tão conhecida trivela, com que marcou alguns dos golos mais bonitos da sua carreira, não ficou de fora, como poderá ver mais abaixo.

