Selena Gomez prepara-se para se 'desligar' do mundo online mais uma vez. Depois de um período ausente das redes sociais, onde em tempos ganhou o título da mais seguida no Instagram, a artista retomou a sua atividade para a promoção do novo álbum, 'Rare', lançado esta sexta-feira.

Mas a aversão às plataformas não foi ultrapassada e, em entrevista ao Wall Street Journal, a celebridade confessou que está nos planos voltar ao modo off.

"Voltei ao Instagram porque estava a lançar músicas, mas eu acabei de dizer à minha melhor amiga Courtney (Lopez) que brevemente vou afastar-me do telemóvel novamente", afirmou.

"Os meus amigos sabem que tenho uma personalidade susceptível a vícios e isso não é saudável", rematou.

