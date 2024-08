Começam oficialmente os rumores de noivado entre Selena Gomez e o produtor Benny Blanco. Quem avança com as primeiras alegações é o site TMZ, a quem chegaram algumas fotografias da cantora onde esta parece estar a usar uma aliança.

O mesmo site explica que as fotografias foram captadas em Los Angeles, na passada quinta-feira.

A cantora surge com um 'look' descontraído, com auscultadores nos ouvidos, provavelmente num passeio, a ouvir música.

Porém, as imagens chamam a atenção para uma aliança dourada, precisamente, no dedo onde é usual usar anel de noivado.

Deixamo-lo com as imagens: