Já foram muitas as caras conhecidas que recorreram às redes sociais para assinalar o Dia da Mulher, e Liliana Aguiar não foi exceção.

Meses após separar-se de Francisco Nunes, a celebridade decidiu destacar os homens da sua vida nesta data especial.

"Feliz Dia da Mulher. Sei que estes meus amores me valorizam e me respeitam, por isso este post tem os grandes amores da minha vida. Amo ser mulher e ser mãe! Tenho o melhor do mundo", escreveu junto de algumas imagens em que aparece com os três filhos. Vejas as fotografias que estão na galeria.

De recordar que Liliana Aguiar é mãe de Miguel Ângelo, da relação com Miguel Ângelo Tavares, de Salvador, da relação com José Carlos Pereira, e de Santiago, do casamento terminado com Francisco Nunes.

