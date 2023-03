O filho mais velho de Liliana Aguiar tem sido uma grande companhia para a empresária desde que esta se divorciou do marido, Francisco Nunes.

São várias as partilhas que a empresária tem feito nos últimos dias ao lado de Miguel Ângelo. Ainda assim, houve quem não conhecesse o jovem rapaz, tendo em conta o seu crescimento, e achasse que este era o "novo namorado" de Liliana.

"O meu PT este fim de semana. Digam lá se o braço não esta parecido. Podem comentar qual o mais definido, se faz favor", brincou a antiga apresentadora de televisão ao partilhar uma fotografia na qual surge a treinar ao lado do filho.

"Novo namorado?", brincou um fã. "Parece", reagiu Liliana.

Além de Miguel Ângelo, Liliana Aguiar é ainda mãe de Salvador, fruto da relação com José Carlos Pereira, e Santiago, que resultou do casamento agora terminado com Francisco Nunes.

