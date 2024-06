Sean 'Diddy' Combs devolveu a chave da cidade de Nova Iorque.

O rapper tinha sido homenageado com o "símbolo de reconhecimento cívico e gratidão reservado a indivíduos cujo serviço ao público e ao bem comum atinge o mais alto nível de realização" em setembro 2023, mas foi obrigado a devolver o prémio.

A decisão partiu do presidente da Câmara, Eric Adams, que recomendou "anulá-lo e pedir a rescisão" do galardão após a divulgação de um vídeo de 2016, no qual se pode ver o rapper a agredir fisicamente a então namorada, Cassie Ventura.

De acordo com a CNN internacional, Adams declarou que estava "profundamente perturbado" com o vídeo. "Condeno veementemente estas ações e sou solidário com todos os sobreviventes de violência doméstica e de género. Após deliberações internas, o comité da Chave para a Cidade de Nova Iorque recomendou anular e rescindir a chave do Sr. Combs", refere o comunicado.

De acordo com a Câmara, a chave foi devolvida à cidade no passado dia 10 de junho.

