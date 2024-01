Seal partilhou um momento especial com os quatro filhos, Lou, de 13 anos, Johan, de 16, Henry, de 18, e Leni, de 19. A família juntou-se na antestreia de 'The Book of Clarence', dirigido pelo irmão do artista, Jeymes Samuel.

Quem também esteve presente no evento, que decorreu no Academy Museum of Motion Pictures, em Los Angeles, foi a companheira do cantor, de 60 anos, Laura Strayer.

As imagens rapidamente ficaram em destaque na imprensa internacional e pode ver na galeria.

