Aproxima-se o 13 de Maio - dia em que se celebram as aparições de Fátima - e a data traz anualmente milhares de católicos à cidade do centro de Portugal. As conhecidas peregrinações dão-se por estes dias, mas tradição este vê-se este ano anulada em função das medidas de segurança contra a Covid-19.

Liliana Campos seria uma das fiéis que cumpriria os longos quilómetros de caminhada com um grupo que já lhe é familiar e na impossibilidade de concretizar este 'ritual', recordou experiências passadas e lamentou o atual estado do mundo devido ao novo coronavírus.

"Se o mundo estivesse normal e a nossa vida também, hoje bem cedo teria saído em peregrinação até FÁTIMA", contou nas redes sociais.

"Pelo caminho observo a natureza, rezo, medito, falamos e rimos um pouco, mas são dias de grande introspecção. A maior emoção de todas é a chegada ao Santuário. Sempre de madrugada. Vazio. Só nós! Ali ficamos a contemplar a Nossa Senhora. Eu, com as lágrimas a rolar pelo rosto o tempo todo. Adorava ter as palavras exactas para vos descrever o que sinto naqueles minutos, mas não tenho", recordou.

As peregrinações são das memórias mais tocantes que tem e, apesar do imenso esforço físico, Liliana Campos afirma que quando acaba já tem vontade de iniciar uma nova caminhada. "Nunca fiz nenhuma promessa, nunca pedi nada em troca...Vou por mim, para me reencontrar e para estar mais perto de MARIA (...) Por mais duro que seja, todo o esforço é compensado e ainda mal terminamos, já temos vontade de repetir".

