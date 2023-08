Na noite desta quarta-feira, dia 9, Sandrina Pratas abriu uma caixa de perguntas anónimas nas stories do Instagram para os seus seguidores lhe colocarem variadas questões.

Entre as diversas respostas que tem estado a dar, Sandrina surpreendeu ao responder a um fã que a questionou sobre que nome teria dado à filha caso o nome Ariel não existisse.

Continuando na temática do 'reino da fantasia', Sandrina revelou que se não tivesse sido Ariel - o nome da 'Pequena Sereia' - a menina ter-se-ia chamado Barbie.

© Instagram/ Sandrina Pratas



De recordar que Ariel nasceu no passado dia 10 de julho e é fruto da relação da ex-concorrente do 'Big Brother' com Lucas Santos.

