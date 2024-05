"Toda a gente que conheço está agora a ir para Lisboa", partilha com simpatia Zanna no início da nossa conversa. Embora tenha nascido e crescido em Manchester, Inglaterra, a também editora de moda vive atualmente em Nova Iorque, Estados Unidos da América (EUA). "Estive lá [Manchester] recentemente e percebi que sinto falta e que amo a cidade. É muito estranho deixar a nossa casa para ir para casa", desabafa, acrescentando que sente muita falta do humor britânico e do seu “sarcasmo”.

A inglesa radicada nos EUA ainda não teve oportunidade de visitar Portugal, mas a sua marca, a Milk Makeup, que nasceu em 2016, encontra-se disponível no mercado português e o SAPO Lifestyle conta um pouco da sua história neste artigo.

Apesar do vasto currículo no mundo da moda e beleza, terá sido por causa do seu trabalho como correspondente do E! que ganhou mais popularidade. Atualmente, Zanna Roberts Rassi é um dos nomes com maior credibilidade nos EUA para analisar os looks das grandes passadeiras vermelhas por onde passam os maiores nomes de Hollywood e da moda internacional.

Embora a vida profissional seja rodeada de glamour, opta, no seu dia a dia, por um estilo minimalista com um toque masculino. "Há sempre uma peça oversize nos meus outfits”, conta-nos. "Agora estou com esta jaqueta gigante, mas, por baixo, tenho algo brilhante", exemplifica. "Depois, vêem-me na passadeira vermelha e tudo pode acontecer…”, revela, mostrando deste modo que é aqui onde elabora mais o visual.

E o que devemos ter mesmo em conta para brilharmos na red carpet?

Para a guru da moda, é importante perceber o que é que se destaca mais no visual completo. "São os sapatos? O batom? O cabelo? As joias?", questiona após partilhar que é "defensora do equilíbrio e da ponderação nestas alturas".

"Um decote interessante é muito importante na passadeira vermelha, porque sim, os técnicos captam imagens de corpo inteiro, mas também existe o nosso plano fechado”, explica. “Assim, se não se passar nada no decote ou na maquilhagem ou nas joias, corremos o risco de não nos destacarmos, mesmo que o vestido, por si só, seja incrível. Então, eu aconselharia a ter também muita atenção ao visual do pescoço para cima.”, finaliza.