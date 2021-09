Scott Disick, de 38 anos, e Amelia Hamlin, de 20, terminaram a relação depois de terem começado a namorar há menos de um ano, confirmou o Page Six.

Uma fonte disse à Us Weekly que foi a jovem modelo "quem terminou as coisas" com Scott Disick.

"Os dois estavam a levar isto na desportiva", acrescentou uma segunda fonte à revista.

