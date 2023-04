Scarlett Johansson voltou a falar sobre a maternidade numa nova entrevista que deu ao 'The Skinny Confidential Him & Her Podcast'.

A atriz norte-americana, que tem uma filha de oito anos e uma outra criança de apenas um, revelou que ser mãe a fez sentir-se como se estivesse numa "relação emocionalmente abusiva".

Scarlett destacou que a relação que mantinha com Rose era "ótima" até a menina completar três anos de idade. A partir daí, segundo diz, "tudo mudou".

A artista refere que em causa estiveram as "mudanças emocionais muito intensas" da filha, tendo em conta que tornaram a criança "mandona e inflexível".

A filha mais velha de Scarlett Johansson é fruto do relacionamento que manteve com Romain Dauriac. Já Cosmo, o filho mais novo, nasceu da relação com Colin Jost.

