"São cinco anos de uma saudade sem fim. Faz hoje cinco anos do dia mais triste da minha vida, mas tenho tanta sorte de ter sido sua filha que a inabalável fé que me ensinou e transmitiu ajuda-me todos os dias a criar uma nova relação consigo daqui até ao céu". Foi assim que Ana Brito e Cunha começou por assinalar a data marcante, recordando com carinho a mãe, Ana Espírito Santo, que morreu no dia 6 de março de 2018 aos tinha 75 anos.

Junto de várias imagens que destacou na sua página de Instagram, a atriz deixou uma emotiva mensagem. "Ao educar o Pedro oiço-a segredar ao meu ouvido: 'olhe para ele Ana, o seu filho da fé de tudo'. Ensinou-me a olhar, observar e apreciar o meu filho como um ser independente onde o meu papel de mãe é ser o suporte ao seu crescimento nunca o privando da sua verdadeira essência, como sempre fez comigo fez comigo", acrescentou.

"Quando olho as minhas mãos vejo as suas, quando me dizem: 'estás tão igual à tua mãe' fico tão feliz. Em nossa casa a avó Ana segue viva com as memórias tão boas que temos e relembramos sempre com um sorriso. Minha mamitis, sinto-te todos os dias. Muitos beijinhos daqui para o céu, para todos", completou.

De recordar que Ana Brito e Cunha é mãe de um menino, o pequeno Pedro, que nasceu em maio de 2017, fruto do casamento com Afonso Coruche.

