Sarah Jessica Parker está de coração partido com a morte do colega e amigo Willie Garson, com quem contracenava em 'O Sexo e a Cidade'. O ator morreu esta semana, vítima de cancro do pâncreas, aos 57 anos.

Dias após receber a notícia, Sarah Jessica Parker quebrou o silêncio nas redes sociais, onde homenageou Willie.

Junto de imagens de ambos que partilhou na sua página de Instagram esta sexta-feira, a atriz começou por desabafar:

"Está a ser insuportável. Às vezes, o silêncio é uma declaração. Da gravidade. A angústia. A magnitude da perda de uma amizade de mais de 30 anos. Uma verdadeira amizade que permitiu segredos, aventuras, uma família profissional partilhada, verdade, concertos, viagens, refeições, telefonemas, triunfos, deceções, medo [...]".

"Vou sentir falta de tudo em ti", afirmou, deixando também uma palavra à família do ator.

"As minhas mais profundas condolências a ti, querido Nathen [filho de Willie]. Foste e és a luz da vida do Willie e a sua maior conquista foi ser pai", escreveu ainda. Veja a publicação na íntegra:

