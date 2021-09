Sarah Jessica Parker surpreendeu os seguidores da sua página de Instagram ao partilhar raras fotografias dos três filhos, James, de 18 anos, e as gémeas Tabitha e Marion, de 12, fruto do casamento com Matthew Broderick.

As imagens chegam para assinalar o regresso dos jovens à escola, e rapidamente captaram a atenção dos fãs.

Na legenda das fotos, a atriz, de 56 anos, explicou que o filho mais velho seguiu para o primeiro ano de faculdade enquanto as meninas começaram as aulas do sétimo ano de escolaridade.

Veja a publicação na íntegra:

Leia Também: Filha de 11 anos de Sarah Jessica Parker usa saltos altos em evento