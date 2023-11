Sara Prata pregou uma partida aos amigos, mas revelou que descobriu a forma mais eficiente de combinar jantares de grupo e garantir que todos os convidados podem ir.

Na sua conta no Instagram, a atriz partilhou uma fotografia com amigos, como Mariana Monteiro e João Cajuda, e explicou como fez para assegurar que todos pudessem estar presentes.

"Ontem preguei uma partida aos meus amigos. Sabem aqueles grupos de Whatsapp em que uma pessoa tenta marcar um jantar para 2a feira, depois vem um que prefere 4a, e outro a quem dava mesmo jeito era no domingo... e depois acaba por não se fazer nada? Também sofrem com isso? Pois... nós somos esses", começou por relatar a atriz, revelando depois o seu 'truque'.

"Mas desta vez decidi perguntar separadamente a cada um se podia jantar comigo, e todos foram dizendo que sim (convencidos que eu ia anunciar qualquer coisa importantíssima). Quando chegaram ao restaurante descobriram que não havia anúncio nenhum, mas afinal estávamos todos! Pimbas, apanhei-os!! Fica a dica: Usem este truque e toca a marcar o vosso jantar de amigos...mas sem ser no grupo! Ok, eles vão ralhar quando perceberem que ninguém vai casar, emigrar ou ter um bebé, mas prometo que no final o que fica é uma bela jantarada inesperada entre amigos, é ou não é?!", questionou Sara.

