Sara Prata relatou uma situação traumatizante por que passou na semana passada quando chegou a Lisboa, de uma viagem do Porto. A atriz, de 40 anos, revelou que durante esta deslocação o condutor em questão foi lhe fazendo diversas perguntas, algumas de foro pessoal, que a deixaram desconfortável.

"Comecei a inventar chamadas, para evitar que a conversa continuasse. Mas este homem, olhando para mim de cima abaixo, observava-me e até me perguntava se eu estava com frio, por ir tão tapada (estava de vestido e decidi colocar o meu casaco a tapar as pernas, até porque o braço dele já estava demasiado próximo de mim) e insistia de novo e de novo num jantar ou num copo", descreve.

"Foram minutos paralisantes. O sentimento de medo, de me sentir exposta, observada e intimidada ainda hoje não foi totalmente embora", nota, realçando que ainda hoje as mulheres têm de viver em "alerta constante". "Fomos e ainda somos por vezes meras presas, que se veem obrigadas a travar este sentimento que só nós conhecemos", completa.

Na partilha, a atriz agradece as inúmeras "mensagens que fui recebendo" de mulheres que se identificaram com a sua história.

"Esta é a nossa realidade e não temos como aligeirar o cenário, achando ou mesmo acreditando que as coisas estão diferentes", realçou.

"Precisamos de ser respeitadas, precisamos de nos proteger umas às outras. Lamento muito que tenhamos de continuar a passar por isto", destacou.

Leia Também: Assim tem sido o "querido mês de agosto" para Sara Prata