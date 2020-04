Sara Prata está a viver uma gravidez diferente daquela que tinha planeado. Devido à pandemia do novo coronavírus, a atriz está em casa de quarentena e é por lá que ao lado do namorado, João Leitão, tem encontrado as melhores formas de aproveitar ao máximo a sua gestação.

Esta sexta-feira foi dia de o casal fazer em casa a habitual sessão de grávida.

"Estamos em casa mas montamos cenários, o pai vira mestre fotográfico, e assim criamos o teu primeiro álbum de fotografias. Ai quando um dia te contarmos esta história...", declarou a atriz na legenda da mais bela imagem que resultou desta produção caseira.

Ora veja:

