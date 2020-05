Na impossibilidade de organizar a habitual festa do chá do bebé devido à pandemia de Covid-19, Sara Prata e o namorado foram surpreendidos pelos amigos com uma festa surpresa, feita em modo virtual, que veio precisamente celebrar a chegada da menina que está a caminho.

"Os nossos amigos organizaram para nós um 'baby shower' dos tempos modernos. Pelo Zoom, com cada um na sua casa, alguns até noutro país mas... todos juntos", começou por contar a futura mamã na legenda de uma uma fotografia onde volta a exibir a sua cada vez maior barriguinha de grávida.

"O amor nos dias de hoje pode ter de ser vivido de uma forma diferente mas uma coisa é certa: está todo a ser entregue a esta bolinha. E nós ficámos tão felizes com o acto deles", acrescentou ainda o rosto das novelas da TVI, que desta forma quis agradecer o generoso gesto dos seus amigos.

Veja abaixo a publicação:

