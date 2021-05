"Hoje é um dia muito especial para mim", começou por dizer Sara Norte numa publicação realizada na manhã deste sábado. O motivo da felicidade da atriz, como a própria explicou, prende-se com o seu regresso ao pequeno depois de vários meses sem trabalho na representação.

A atriz participou num dos episódios da sitcom 'Patrões Fora', da SIC, e não podia estar mais radiante. "Tive o privilégio de 'regressar' rodeada destas pessoas especiais que me acolheram de uma forma extraordinária", afirmou.

"Foi um dia de reencontros, de conhecer pessoas novas e de conversas maravilhosas. Isto sem falar das gargalhadas que dei. Foi realmente especial. Bravo a esta equipa e obrigada por este dia repleto de alegria. Vai dar hoje na SIC. Não percam", frisou ainda.

O formato de comédia - que conta com as participações de João Baião, Noémia Costa, Natalina José, Maria João Abreu e José Raposo - vai para o ar depois do Jornal da Noite, pelas 21h45.

