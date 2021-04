"Hoje faço 36 anos", anuncia Sara Norte na sua conta oficial de Instagram na manhã de quinta-feira, 8 de abril.

A data é especial para a atriz e mereceu por isso ser assinalada com uma fotografia sua em bebé, onde surge ao colo da mãe: a atriz Carla Lupi, que morreu em julho de 2012.

"Quando era miúda pensava que as pessoas com 36 anos já eram velhotas, mas agora vejo que não é bem assim", brinca a filha do também ator Vítor Norte na legenda do registo.

Por fim os desejos para este novo ano que agora começa para Sara: "Que esta próxima volta ao sol me traga muita luz, saúde, amor e tranquilidade. Este ano ainda não juntamos a família nem os amigos mas fica para o ano que vem. 36 anos? Nem parece verdade".

Como forma de assinalarmos o aniversário da atriz, reunimos uma galeria onde pode ver fotografias que vão desde a sua infância até ao presente: Sara Norte, de menina a mulher.

