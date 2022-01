Sara Barradas tem vindo a destacar na sua página de Instagram o projeto no qual está a trabalhar neste momento, a novela 'Quero é Viver', da TVI.

Esta quarta-feira, 19 de janeiro, voltou a recorrer à rede social para falar da trama, mas desta vez com o intuito de explicar uma das cenas da novela.

"Quem viu? Ora então, para quem ficou confuso: Toda a sequência é um flashback (uma memória) do Raul, do Rómulo, do Santiago e da Olga, sempre de perspetivas diferentes", começou por dizer.

"Passou-se há cerca de 10 anos, no dia do casamento da Irene e do Santiago. A Olga (solteira na época) envolveu-se com o Raul, apesar do Rómulo ser também seu pretendente. Ao serem apanhados por Rómulo, a Olga desatou a correr pelo hotel a fugir e cruzou-se com Santiago, que ao vê-la naqueles preparos ficou ligeiramente 'atordoado', encantado e houve faísca, um clique, química (como quiserem chamar). Olga seguiu o seu caminho e Santiago o dele", rematou.

