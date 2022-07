São José Lapa foi convidada pela TVI a esclarecer publicamente a polémica em que se viu envolvida depois de ter criticado publicamente as declarações de Pedro Abrunhosa sobre Vladimir Putin e a guerra na Ucrânia.

Requisitada por José Alberto Carvalho para que clarificasse a partilha de Facebook que deu origem à polémica, a atriz não voltou atrás e afirmou: "Quis dizer o que está lá escrito", recusando assim recuar nas suas afirmações.

"Falar da guerra é um tema fortíssimo, é um tema horrendo. Agora, a silly season traz essas coisas. O Pedro Abrunhosa não pode falar pela voz dos portugueses todos... e tem pouca. Como todos sabemos, o Pedro Abrunhosa não tem voz", reforçou, enaltecendo apenas o talento do músico para a escrita, composição e arranjos musicais.

São José explicou que não é a favor da guerra, nem das ideias de Vladimir Putin, mas não concorda, ainda assim, com o facto de Abrunhosa ter decidido publicamente dirigir-se ao líder russo de forma considerada insultuosa.

"Eu não sou do PCP, nunca fui do PCP", assegurou. "[...] Não tenho nada a ver com a Embaixada da Rússia, nem com os russos, nem com o Putin", disse ainda, explicando que nem chegou a ler na íntegra o comunicado da embaixada. "Isso não me interessa", referiu.

Sobre o pedido de Pedro Abrunhosa para que o Governo português se posicione, São José Lapa voltou a não concordar. "Uma pessoa assume aquilo que diz, sem qualquer medo. Eu não me iria meter a pedir tomadas de posição. A pessoa é responsável por aquilo que diz", defendeu.

A atriz considerou ainda que declarações como as do músico "deitam mais achas para a fogueira", inflamando a guerra no Leste Europeu e as consequências que ela pode trazer para países como Portugal.

"Não quero mal ao Pedro Abrunhosa, de maneira nenhuma. foi uma 'private joke' dizer que ele não tinha voz", terminou.