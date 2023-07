Meses depois de ter saído do 'Somos Portugal' e ter estado à conversa com Júlia Pinheiro, Santiago Lagoá aceitou o desafio do programa 'Casa Feliz' para cozinhar uma das suas receitas.

O apresentador foi recebido por Diana Chaves na manhã desta quinta-feira, dia 27 de julho, no programa da SIC.

"Estou muito feliz por estar aqui na vossa casa. Já tinha muitas saudades por estar num estúdio destes. É sempre bom voltar à televisão", disse Santiago Lagoá.

Este encontro foi destacado nas stories da página oficial do 'Casa Feliz' no Instagram. "Desafiamos Santiago Lagoá a cozinhar", escreveram.



© Instagram - SIC

