Sandra Silva usou a sua conta no Instagram na noite desta quinta-feira, dia 4 de abril, para partilhar um conjunto de novas fotografias suas e deixar uma reflexão, que parte de uma frase que leu recentemente e que a tem ajudado nos últimos dias a encarar a vida de forma mais positiva.

"Esta semana vi por aqui uma frase que era 'É no desconforto que crescemos' e encaixou perfeitamente na semana que estou a viver, deu-me força para acreditar e levar tudo para a frente! Depois do shooting de ontem, fiquei com ainda mais força por me sentir capaz e isso afetou de forma positiva o meu mood de hoje. Senti-me empoderada não só por estar orgulhosa do que fiz e sentir que me superei e que cresci profissionalmente e pessoalmente, mas também bem por cuidar de mim", começou por escrever a influenciadora digital.

"É incrível como algumas coisas podem mudar tanto o nosso mood… ficam uns lembretes para quem estiver a precisar: Estás a dar o teu melhor; Lembra-te que és importante; Tens direito a pedir ajuda e a dizer o que precisas; Os teus limites importam e devem ser respeitados; Mereces ser ouvida; Estás onde precisas de estar; Somos do caraças! Obrigada por estarem aí", concluiu.

