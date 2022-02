Sandra Silva ganhou destaque nas tendências do Twitter desta terça-feira, dia 22, depois de ter partilhado publicamente uma imagem da sua placenta.

Duas semanas depois de ser mãe do pequeno Vasco, a atriz e digital influencer quis uma vez mais desmistificar alguns temas relacionados com a maternidade. Neste sentido, partilhou uma foto do órgão para o mostrar a quem não tivesse conhecimento do que era.

Após a publicação, que aconteceu nas Instagram Stories, choveram reações, com muitos internautas a agradecer a partilha. O tema continuou a gerar burburinho e no Twitter ganhou destaque ao lado do tema do momento, as tensões entre a Ucrânia e a Rússia.

