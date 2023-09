Sandra Silva usou as redes sociais para partilhar fotografias do filho, Vasco, na escola, para onde entrou pela primeira vez esta semana, explicando que esta sexta-feira, dia 8, foi o primeiro dia em que o menino ficou sozinho, sem a presença dos pais, algo que já tinham tentado nos últimos dias sem sucesso.

"Ontem falámos com ele e explicámos que hoje ia ficar um bocadinho na escola, que os pais iam trabalhar e voltavam, que ele ia ver os animais, brincar com tratores etc e ontem também falámos com a responsável do projeto a dizer que queríamos experimentar esta estratégia. Reforçámos a ideia com ele várias vezes ontem e hoje de manhã", começou por contar, dizendo que desta vez foi apenas Sandra quem levou o menino à escola.

"Ele demonstrou desconforto, então baixei-me, peguei nele, voltei a explicar [que mais tarde voltaria] e depois a responsável veio ter connosco e perguntou ao V se queria ir ver os animais com ela. Ele mandou-se para o seu colo de forma tranquila. Fomos todos até à rua onde voltei a despedir-me e a dizer que voltava, ele ficou tranquilo ao colo e eu fui para o carro. Confesso que fiquei uns minutos no carro (fora do campo de visão dele), caso fosse preciso entrar em ação mas não foi", continuou a contar explicando que a situação acabou por correr da melhor forma e que, no final da manhã, o menino nem queria voltar para casa.

"Quando eu cheguei (de surpresa) estava a brincar com lama, olhou para mim sereno e veio dar-me um abraço a sorrir, eu peguei logo nele e o resultado está na última fotografia Mostrou-me os ovos que tinha recolhido para trazer para casa. E a frase 'depois nem vai querer sair', aconteceu hoje, estava 0 à espera! Só o consegui trazer passado meia hora ahah Sei que 2a pode ser diferente, mas hoje foi assim Esteve mesmo muito bem!", concluiu.