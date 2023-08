Sandra Bullock ficou devastada ao tomar conhecimento das alegações que dizem que o filme que protagonizou, 'The Blind Side' ('Um Sonho Possível'), foi baseado numa mentira.

A atriz, que deu vida a Leigh Anne no filme que chegou a receber um Óscar, está de "coração partido" depois de Michael Oher, cuja história de vida deu origem à trama, acusar os pais de terem mentido, uma vez que nunca o adotaram.

"Muito trabalho foi investido naquele filme que todos pensavam que era verdade e agora está a ser questionado. Chateia a Sandra que essa época da sua vida tão especial esteja a ser assombrada por uma perspetiva completamente diferente", notou uma fonte ao Daily Mail.

A mesma fonte dá conta que a atriz, que está de luto pela morte do namorado, Bryan Randall, "odeia que uma história tão maravilhosa, um filme tão espetacular e uma fase tão espetacular da sua vida estejam a ser contaminados".

"Agora as pessoas não irão ver e se o virem terão uma reação completamente diferente do que antes", diz ainda.

"Tem sido um caminho duro para ela a nível emocional com a perda do Bryan, e agora ela está de coração partido de uma outra forma com todas as notícias do Michael Oher. Ela está a tentar perceber como seguir em frente, vai demorar um pouco, mas as emoções estão à flor da pele e ela espera dias melhores", completa.

