Quinton Aaron, ator do filme 'The Blind Side' ('Um Sonho Possível'), saiu em defesa de Sandra Bullock, com quem contracenou na trama.

Bullock, conforme destaca a revista People, tem vindo a ser alvo de críticas na internet por ter dado vida à personagem de Leigh Anne Tuohy, mãe 'adotiva' de Michael Oher, sobre quem o filme de 2009 se baseia.

As críticas surgiram depois do antigo atleta da NFL ter denunciado publicamente a família 'adotiva', alegando que os 'pais' lhe mentiram sobre a sua adoção. Num processo em tribunal, Michael garante que está sujeito a uma tutela, com a qual concordou (sem saber) aos 18 anos.

Neste sentido, alguns internautas sugeriram que tendo em conta a polémica, Sandra deveria devolver o Óscar que ganhou pela sua interpretação.

As exigências foram rebatidas por Quintin, que interpretou Michael no grande ecrã.

Quinton Aaron e Sandra Bullock© Kevin Mazur/WireImage

"Estamos a viver numa época em que as pessoas estão empenhadas em apontar culpados e a atirar por aí coisas erradas", lamenta. "É como dizer: 'vamos lançar esta pessoa aos lobos'", nota.

"A Sandra não fez nada de errado. É a minha miúda que neste momento está a passar por um momento muito difícil", acrescentou, referindo-se à morte de Bryan Randall, que era namorado da atriz.

"Acho mesmo que deveriam deixá-la em paz e pararem de a perseguir. Parem de andar atrás da Sandra porque me vão chatear e depois terão que vir atrás de mim", completou em declarações ao The New York Post.

