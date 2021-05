Sempre discreta no que respeita à sua vida pessoal, Sandra Barata Belo surpreendeu esta terça-feira os seus seguidores ao partilhar uma rara fotografia do seu filho mais novo.

A imagem tinha, porém, um objetivo muito claro: reforçar a mensagem sobre reciclagem e reutilização.

"Dois bebés, as mesmas fraldas. As fraldas reutilizáveis não são um bicho de sete cabeças, (com organização tudo se faz)", pode ler-se na legenda da imagem do irmão de Baltazar, primeiro filho da atriz.

Por fim, Sandra Barata Belo lembrou ainda as vantagens do uso de fraldas reutilizáveis: "Não deixam assar o rabinho do bebé e são muito amigas do planeta (uma fralda descartável demora 500 anos a decompor-se) vá lá mamãs, aceitem a mudança com pequenos pequenos passos".

